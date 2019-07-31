النزاهة النيابية: اجوبة وزير المالية “مخجلة”

2019/07/31 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أن أجوبة وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق بنود موازنة 2019 لا ترتقي للسماع ومخجلة.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “أجوبة وزير المالية فؤاد حسين خلال استضافته داخل البرلمان لم تكن مرضية ولا ترتقي للسماع بل أنها أجوبة مخجلة”، لافتا إلى إن “حسين لم يجب على عدد من الأسئلة بشأن تطبيق بنود موازنة 2019”.

وأضاف أن “مجلس النواب سيستجوب وزير المالية فؤاد حسين بداية الفصل التشريعي الثالث”، مبينا أن “الاستضافة أثبتت بان حكومة الإقليم غير متعاونة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الالتزامات المالية”.

وكان مجلس النواب قد أجرى، اليوم الأربعاء، استضافة لوزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور أعضاء لجان النفط والطاقة والمالية والنزاهة النيابية.

وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن رئاسة مجلس النواب أحالت استجوابات وزراء الحكومة الحالية للفصل التشريعي الثالث، فيما بين أن عطلة الفصل التشريعي الثاني ستكون شهرا واحد فقط.

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