نائب: عبد المهدي استخدم قوائم الفاسدين لـ “إخافة” الكتل السياسية

2019/07/31 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي ، اليوم الأربعاء، أن أوامر القبض التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحق 11 وزيرا من بينهم أعضاء في مجلس النواب لا وجود لها، فيما أوضح أن عبد المهدي أعلن عنها لمحاربة الفساد إعلاميا.

وقال عليوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “عبد المهدي لم يرسل إي قوائم تتعلق بوجود نواب متهمين بالفساد وصدرت بحقهم أوامر قبض لمجلس النواب”، لافتا إلى إن “تلك القوائم لا وجود لها على ارض الواقع واستخدمها عبد المهدي لإخافة الكتل السياسية والوزراء الحاليين”.

وأضاف أن “إعلان عبد المهدي بوجود أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن بدرجتهم محاولة لمحاربة الفساد إعلاميا”، مبينا أن “عبد المهدي يحاول فرض السيطرة على الكتل السياسية والوزراء من خلال الترويج لمحاربة الفساد”.

وأكد تحالف الفتح، أول أمس الاثنين، دعمه لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتهمين بقضايا الفساد، فيما بين مجلس النواب لم يستلم إي أوامر قبض أو وثائق تخص النواب الفاسدين.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أول أمس الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

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