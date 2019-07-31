خاص| عضو بمجلس كركوك يحدد “أصل المشكلة” في المحافظة

2019/07/31 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اعتبر عضو مجلس كركوك نجاة حسين، الأربعاء، “التفرد” بالإدارة بأنه “أصل المشكلة” في المحافظة، فيما أشار إلى أن المادة “140” لا تقتصر على كركوك فقط.

وقال حسين في حديث لقناة “الاتجاه” الفضائية، إن “كركوك المحافظة لا يمكن أن تُدار من قبل مكون واحد فقط”، مشيراً إلى أن “التفرد بالإدارة من قبل مكون واحد هو أصل المشكلة في كركوك”.

وأكد على ضرورة “تقسيم المناصب في كركوك بين المكونات بصورة متوازنة”، لافتاً إلى أن “المادة 140 لا تقتصر على كركوك فقط بل تشمل نزاعات بين ست محافظات أخرى”.

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، أمس الثلاثاء، سريان المادة “140” من دستور جمهورية العراق لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وأعلن المجلس العربي في محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، عزمه الطعن بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بسريان المادة 140.

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