الحج العراقية: وفاة حاجين من بابل وكربلاء في مكة المكرمة

2019/07/31 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية ، اليوم الاربعاء، وفاة حاجة من محافظة بابل وحاج آخر من محافظة كربلاء المقدسة في مكة المكرمة.

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