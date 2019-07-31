ضبط ومصادرة 4 أطنان لمواد غذائية منتهية الصلاحية في الشرقاط

2019/07/31 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الشرقاط للرعاية الصحية الأولية، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة لمواد غذائية صلبة وسائله منتهية الصلاحية كانت معدة للتداول في السوق القديم بمدينة الشرقاط.

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