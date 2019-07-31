2019/07/31 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :small_blue_diamond:بشكل مؤكد لن يلعب بيل في الصين بعد أن أغلق السوق اليوم ولا يوجد عن مفاوضات من أندية أخرى سيظل في ريال مدريد إلى هذا الوقت .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيل لن يكون في الصين !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيل لن يكون في الصين !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).