استثمارات الفضاء ودورها في تحريك الاقتصاد العالمي بعد عام 2020

2019/07/31 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * # الاستثمار الاقتصادي للفضاء الخارجي يحقق دخلا اكثر من 250 بليون دولار.# يعد علم الفضاء واحدا من القطاعات

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