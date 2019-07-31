حقوق يسجل انخفاضا في عدد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال شهر تموز 2019

2019/07/31 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد سجل مركز حقوق لدعم حرية التعبير سبعة انتهاكات معلنة وأخرى غير معلنة بحق الصحفيين العراقيين، والمتظاهرين خلال شهر يوليو/ تموز 2019، وهي الأقل قياساً بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال شهر تموز من عام 2018.وقال المركز في بيان تلقته /المعلومة/، ان ابرز تلك الانتهاكات، كتابة عبارة “مطلوب دم” على دار الصحفي حيدر […]

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