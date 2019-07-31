الطاقة النيابية تتهم وزير المالية بتنفيذ اجندات كردية.. جلسة استضافته كانت

2019/07/31 | 21:32

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بغداد اليوم - بغداد

وجه عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الأربعاء، اتهاماً الى وزير المالية فؤاد حسين بنتفيذه "اجندات كردية" لصالح حكومة إقليم كردستان، واصفاً جلسة استجوابه برفقة وزير النفط ثامر الغضبان كانت "تلزيك" دون الخروج بأي تفسير لما يحدث مع الإقليم، (حسب قوله).

وقال عواد في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "إجابات وزيري المالية والنفط خلال جلسة استضافته داخل مجلس النواب لم تكن مقنعة"، مضيفا ان "هذه الجلسة كانت عبارة عن (تلزيك)، ولم تخرج باي تفسير واضح لما يحدث مع إقليم كردستان".

واتهم النائب "وزير المالية فؤاد حسين بتنفيذ اجندات كردية تخدم مصالح حكومة إقليم كردستان دون النظر الى مصلحة العراق بشكل كامل"، ملوحاً بـ"استجواب الوزير خلال الجلسات المقبلة وتوجيه أسئلة مباشرة له تتعلق بتجاوزاته على أموال الموازنة العامة".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي كشف، الأربعاء، 31 تموز، 2019، تفاصيل استضافة وزيري المالية، فؤاد حسين، والنفط ثامر الغضان، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة، صلاح النوري.

وقال الكلابي، في مؤتمر صحفي، أن "ابرز ما تم مناقشته خلال استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب، واعضاء المجلس من لجنتي المالية والنفط، هو عدم تطبيق المادة 10 من الموازنة ومخالفة وزير المالية بشأنها".

واشار الى ان "المادة 10 من الموازنة تلزم وزير المالية، بعدم تسديد اي مبلغ الا اذا تم احتساب مبلغ الضرر"، مبينا ان "وزير المالية لم يجب على البيانات التي قدمت من وزارة النفط حول الصادرات النفطية، والمنتج النفطي سواء بشكل مباشر، من خلال ميناء جيهان، او غير مباشر عن طريق الصهاريج التي تهرب الى دول الجوار وغيرها من الواردات".

وأوضح: "وجهنا سؤالا الى رئيس الرقابة المالية بضرورة تسوية الحسابات الختامية مع الاقليم من 2004 حتى 2018 لان الاقليم يختلف عن باقي المحافظات، لانه يأخذ موازنته بالكامل"، مبينا ان "رئيس ديوان الرقابة المالية اكد عدم تعاون حكومة اقليم كردستان مع الرقابة المالية، مما اضطر الديوان الى رفع دعوى قضائية ضد الاقليم بما يتعلق بالحسابات الختامية".

ولفت الى، ان "وزير المالية، لم يعلق على الموضوع، وقال انا رجل سياسي".

واردف: "سنمضي في بداية الفصل التشريعي القادم باستجواب وزير المالية، لأننا لم نرَ شفافية بأجوبته في الاستضافة هذا اليوم".

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