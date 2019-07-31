القبض على 4 من عناصر داعش في شرقي الموصل

2019/07/31 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

القت

القوات الامنية في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، القبض على اربعة ارهابيين من

تنظيم داعش في مناطق متفرقة شرقي مدينة الموصل.

وقال

الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرة

قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين، القت القبض على اربعة عناصر من

عصابات داعش الارهابية”.

وبين

ان “احدهم كان يعمل فيما يسمى (امنية داعش) جنوب شرقي الموصل، والبقية كانوا

يعملون مقاتلين فيما يسمى بـ(ديوان الجند) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية

على مدينة الموصل”.

واضاف

“تم القبض عليهم في منطقتيّ القاهرة والرشيدية في الجانب الايسر لمدينة

الموصل”.

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