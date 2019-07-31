تأكيداً لانفراد المعلومة.. فهد طالب حارساً للزوراء

2019/07/31 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن نادي الزوراء، تعاقده مع حارس مرمى القوة الجوية، فهد طالب للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان اطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ أن “الزوراء تعاقد مع الحارس فهد طالب لتمثيل الفريق في الموسم القادم”.يذكر أن وكالة “المعلومة” قد اعلنت في وقت سابق اليوم، ان طالب سينضم لصفوف الزوراء […]

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