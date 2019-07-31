2019/07/31 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، قتل في عملية استخباراتية أمريكية.ونشرت وسائل اعلام امريكية تقريرا، قالت فيه إن عملية استخباراتية أمريكية تمكنت من قتل حمزة بن لادن، 30 عاما.ورفض المسؤول الأمريكية تقديم تفاصيل حول طبيعة العملية التي قتل فيها نجل أسامة بن لادن، والدور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن مقتل نجل بن لادن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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