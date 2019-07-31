الشعراء الشباب يخطون مستقبلهم بحروف ثائرة

2019/07/31 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذام يوسف طاهر القصيدة الشبابية وما حولها وبينها ..شكلها، فكرها، هذا هو محور ملحق زاد لهذا الأسبوع، والذي حرص فيها فريق جريدة الصباح الجديد، ان يسلط الضوء على الشباب العراقي من الشعراء، ويكتشف ما يفكرون به، وما يحلمون به لمستقبل نتمنى معهم ان يكون زاهراً يليق بهم كشباب عراقي محب للحياة والفن والادب.منذ ...

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