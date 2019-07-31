مشاريع الشباب الشعرية.. مفترق الطرق

2019/07/31 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد علي حسن لايختلف اثنان على سعة المشهد الشعري العراقي المعاصر ، الذي بدأ بالاتساع بعد التحول في البنية الاجتماسياسية العراقية في نيسان /2003 .وقد تبدى ذلك الاتساع بإصدار المئات من المجاميع الشعرية والمهرجانات والملتقيات فضلا عن الانشطة المركزية للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين والنوادي الشعرية الملحقة به ..وفروع الاتحاد في المحافظات وتأسيس المنتدى ...

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