هل هناك شاعر شاب او قصيدة شبابية؟ وكيف تستقبل هذا التوصيف (القصيدة الشبابية)؟

2019/07/31 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن ان يكون الشاعر شابا في كتابته للنص؟ في كل مرحلة هناك عدد من الشعراء الشباب؟ وهؤلاء سيكبرون بعد عقد أو عقدين من الزمن وسيصبحون كهولا، هل ستبقى قصائدهم شابة؟ وهل يمكن للشاعر الشاب أن يعبِّر عن قضايا خاصة به ومن بعمره من الشعراء في قصائدهم أم أن الشاعر الشاب يمكن أن يكون كهلاً ...

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