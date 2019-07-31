نائب يكشف ارقاماً مهولة صرفت للإقليم واعتراف رئيس ديوان الرقابة المالية بعجزه عن تدقيقها

2019/07/31 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم، عن ارقاماً مهولة صرفت لإقليم كردستان، واعتراف رئيس ديوان الرقابة المالية.

وقال فدعم في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضره مراسل {الفرات نيوز} انه" من اهم مخرجات جلسة اليوم مع وزيري المالية فؤاد حسين والنفط ثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية وبحضور نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي واكثر من 70 نائبا بخصوص حصة الإقليم والتجاوز على قانون الموازنة ومخالفتها".وأضاف" المخرجات الأساسية التي أصبحت واضحة جدا للنواب هو عدم التزام وزير المالية ببنود موازنة 2019 وخرقها بكل متعمد".



وأشار فدعم" اما الفقرة الثانية اعتراف وزير النفط بان نسبة النفط المصدر من إقليم كردستان بحسب الموازنة ليس 250 ألف برميلا يوميا بل 460 ألف برميل يومياً ماعدا صهاريج النفط المهربة التي تصل ربما الى 600 ألف برميل يومياً".وتابع" القضية الأخرى اعتراف رئيس ديوان الرقابة المالية بعدم قدرته على متابعة وتدقيق الإيرادات والمصاريف المالية داخل الإقليم ومنعه من ممارسه دوره".وزاد فدعم" وزير المالية يمثل الإقليم ولا يمثل الحكومة العراقية واليوم كان دفاعه فقط عن مستحقات الإقليم، ونحن طالبنا منح المحافظات مستحقاتها كما تمنح للإقليم وتوفير الوظائف للمتظاهرين في عموم المحافظات بحجة عدم وجود التخصيصات المالية بينما تذهب الاف المليارات الى الإقليم".واردف بالقول ان" وزير المالية سلم الى الان ما يقارب 4 الاف مليار دينار للإقليم خلال الستة أشهر الماضية"، مؤكداً" المضي باستجوابه واقالته وعدم السماح بالتجاوز على المال العام العراقي".ا

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