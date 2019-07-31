2019/07/31 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى قسم الجريمة المنظمة في قضاء بلد، اليوم الأربعاء، القبض على خمسة عشر متهما بالتجاوز على آثار موقع (خان كبه) في قضاء بلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألقاء القبض على 17 متجاوزاً على المواقع الأثرية في قضاء بلد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألقاء القبض على 17 متجاوزاً على المواقع الأثرية في قضاء بلد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).