2019/07/31 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت خلية الاعلام الحكومي،اليوم الاربعاء، ان مباحثات العراق وتركيا بشأن ادارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات توصلت الى مؤشرات ايجابية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الحكومي: من الممكن تحويل مباحثات العراق تركيا الى اتفاقية تمنح العراق حصة مائية عادلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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