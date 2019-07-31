خلية الاعلام الحكومي: من الممكن تحويل مباحثات العراق تركيا الى اتفاقية تمنح العراق حصة مائية عادلة

2019/07/31 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الحكومي،اليوم الاربعاء، ان مباحثات العراق وتركيا بشأن ادارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات توصلت الى مؤشرات ايجابية .

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