مهما كانت حالة هاتفك.. هذا أسوأ وقت لشراء هاتف جديد

2019/07/31 | 21:54

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كثيرون يبحثون خلال الصيف عن عروض لاستبدال هواتف حديثة بالقديمة

|يبحث كثيرون خلال الصيف عن عروض لاستبدال هواتف حديثة بهواتفهم القديمة، ولكن هناك فوائد كثيرة يمكن أن يجنيها هؤلاء لو صبروا على هواتفهم القديمة لفترة أطول قليلا.

فبدءا من سبتمبر/أيلول من كل عام تقريبا، تكشف كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل آبل وسامسونغ وغوغل عن أحدث هواتفها الرائدة.



ونتحدث هذا العام عن آبل 11 وغالاكسي نوت 10 وبيكسل 4.



وستكون هذه ثلاثة إصدارات هواتف ذكية ضخمة.

ولكن ربما لا تريد تلك الهواتف الجديدة باهظة الثمن، ومع ذلك ننصحك بالانتظار، لأن هذه الهواتف الثلاثة سوف تتسبب في انخفاض أسعار الطرز القديمة، وهذا أمر مهم عندما تتحدث عن الهواتف الذكية مثل آيفون أكس آر أو آيفون أكس أس، والتي تبدأ من 750 دولارا وألف دولار.

سامسونغ نوت10 أول الواصلين في أغسطسومن المرجح أن تكشف سامسونغ عن هاتفها الجديد سامسونغ غالاكسي نوت 10 الأسبوع المقبل في 7 أغسطس/آب.

ونتوقع تصميما رائعا لجهاز نوت 10، الذي يحتوي على حساس بصمات الأصابع في الشاشة ونظام كاميرا ثلاثية العدسات وشاشة الأوليد نفسها في غالاكسي أس 10، مع الفتحة نفسها.

ومن المتوقع أن يظهر الجهاز بشاشة بحجم 6.3 بوصات وبطارية كبيرة وإعدادات جديدة للكاميرا تشتمل مستشعرا فائق السرعة لالتقاط مشاهد أكبر.

وتقول بعض التقارير أيضا إن شركة سامسونغ ستصدر إصدار برو وبلس من نوت 10 الذي سيكون بشاشة أوليد أكبر بقياس 6.8 بوصات وعدسة كاميرا رابعة وبطارية أكبر.

غالاكسي نوت 10 من سامسونغ سيظهر خلال الأسبوع المقبل

المتعة مع آبل في سبتمبرولا نتوقع مزيدا من إعلانات الهواتف الذكية في شهر أغسطس، ولكن المتعة الحقيقية تبدأ في شهر سبتمبر/أيلول مع هاتف آيفون الجديد من آبل، الذي يُفترض أن يطلق عليه آيفون 11.

ويتوقع أن تصدر آبل ثلاثة إصدارات جديدة من آيفون 11، بما في ذلك آيفون 11 وآيفون 11 أكس آر وآيفون 11 آر، الخليفة لآيفون أكس آر العام الماضي.

وأغلب الشائعات تقول إن آيفون 11، سيبدو مثل هاتف العام الماضي، الذي يشبه هاتف العام السابق عليه.

وسيكون أهم اختلاف في الهاتف الجديد في نظام الكاميرا الخلفية، حيث تشير جميع التقارير إلى قيام آبل بتضمين نظام ثلاثي العدسات، الذي سيشمل عدسة واسعة جدا لأول مرة لالتقاط مزيد من التفاصيل في صورك.

وسيجد بعض المستهلكين أن الجهاز الجديد لا يستحق الانتظار، ولكنك على الأقل ستوفر المال إذا انتظرت واشتريت أحد طرازات آيفون الأقدم من آبل، مثل آيفون أكس آر أو آيفون أكس وآيفون 8، التي يجب أن تنخفض أسعارها، بعد إعلان آبل عن إصداراتها الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

تسريب لشكل هاتف آيفون 11 بثلاث عدسات خلفية

ختامها غوغل في أكتوبروبعد تسريب صور هاتفها الجديد بيكسل 4 يتوقع أن تعلن غوغل عن طرح هاتفها الجديد في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويمتاز تصميم بيكسل الجديد بوجود نظام كاميرا مزدوج العدسة جديد في الخلف، بما في ذلك عدسة فائقة السرعة، مثل آيفون 11، وجبهة أعيد تصميمها بشكل طفيف تخفي كاميرات الصور الأمامية بشكل أفضل وتحرك السماعات إلى أسفل الهاتف.

غوغل أعلنت عن جهازها بيكسل 4 في يونيو/حزيران الماضي

وفي الخريف مزيد

ومن المتوقع أن يصل مزيد من الهواتف الذكية هذا الخريف، بما في ذلك التصميمات القابلة للطي التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، مثل غالاكسي فولد ومات أكس من هواوي.

ولكن حتى لو لم تكن ترغب في اقتناء هذه الهواتف الجديدة والمستقبلية والمكلفة باهظة الثمن، فمن الحكمة انتظار إصدار هذه الهواتف، لأن الطرز الأقدم ستنخفض أسعارها حال الإعلان عن هواتف جديدة.

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