2019/07/31 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانذر النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الأربعاء، رئيس هيئة النزاهة رسمياً بضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإيقاف عمل المفتشين العموميين ممن مضى على تعيينهم اكثر من ٥ سنوات.

وفيما يلي نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: سائرون ينذر هيأة النزاهة بشأن إيقاف عمل المفتشين العموميين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: سائرون ينذر هيأة النزاهة بشأن إيقاف عمل المفتشين العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).