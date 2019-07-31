نائب: قانون اخراج القوات الاجنبية ضاع بين أروقه البرلمان بسبب بعض الكتل السياسية

2019/07/31 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الأربعاء، كتلا سياسية بتسويف مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق لأسباب معروفة.وقال عواد لـ /المعلومة/ إن “الكتل السياسية المعارضة لتشريع قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد عملت على تسويفة ولن يرى النور رغم المطالبات المتكررة بشريعة”.وأضاف أن “القانون ضائع مع الضائعين وقد أهمل […]

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