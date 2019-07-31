رئيس دائرة أوروبا يبحث مع سفير روسيا الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي

2019/07/31 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس دائرة أوروبا وكالة الوزير المفوض علي شمران حاچم، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا الاتحادية في بغداد ماكسيم ماكسيموف الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بغداد خلال شهر تشرين الأول المقبل وامكانية التوقيع على اتفاقية اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة الدخول بين البلدين.

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