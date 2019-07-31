2019/07/31 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، ان ضرورة توحيد التشكيلات في الحشد الشعبي من الحشد العشائري وحشد المكونات وتجانسها من ناحية التجهيز والتسليح هي التي دفعتنا الى طلب مدة أقصاها شهرين لتنفيذ الأمر الديواني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض لواع: جميع فصائل الحشد الشعبي مشمولة بالأمر الديواني ولا نتوقع أي مخالفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض لواع: جميع فصائل الحشد الشعبي مشمولة بالأمر الديواني ولا نتوقع أي مخالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).