2019/07/31 | 22:25

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القبض على عصابة فتيات تستدرج السياح العراقيين لتركيا لهذا الغرض

كشف امن اسطنبول عن اعتقال عصابة كاملة من الفتيات كانت تقوم بالنصب

والإحتيال على السياح العراقيين.

ونقلت المواقع التركية عن مصدر امني، ان هذه العصابة تقوم باستدراج

السياح العراقيين إلى الملاهي الليلية وأخذ نقودهم وممتلكاتهم

بالقوة.

وذكر المصدر، ان من بينهم ٥ فتيات من الجنسية العراقية.

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