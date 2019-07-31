2019/07/31 | 22:25

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إجراء التعداد السكاني المقبل محور برنامج رئيس التحرير

الاربعاء

31

تموز

2019 :

09:59 pm

28

إجراء التعداد السكاني المقبل محور برنامج رئيس التحريرأكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الدكتور ضياء عواد

كاظم أن الوزارة مستعدة لإجراء التعداد السكاني العام المقبل وتم

تشكيل لجنة عليا لإجرائه برئاسة وزير التخطيط كخطوة أولى للتحضير

والإستعداد ، وأضاف كاظم لدى إستضافته في برنامج رئيس التحرير الذي

تبثه آفاق أن التعداد في هذه المرحلة سيعتمد على تكنولوجيا ونظم

المعلومات المتطورة والجميع عازم على إستكمال جميع مراحل إجراء

التعداد السكاني بخطوات ناجحة ومتقدمة ، وأشار إلى أن التعداد السكاني

أهم مصدر للبيانات وفي المجالات كافة كما يعد أساساً لكل خطة تنموية

ولا يمكن الوصول إليها بصورة صحيحة من دون تعداد سكاني ، موضحاً أن

العراق شهد إجراء أول تعداد سكاني عام 1927 والهدف منه إجراء خطة

تنموية ستراتيجية في حينها ومايزال يُعمل بها لغاية الآن ، ورأى كاظم

أن التعداد الناجح والمثالي أقيم عام 1987 إما تعداد 1997 فلم يكن

مثالياً كما أن التعداد السكاني أهدافه تنموية وتخطيطية ويسهم في

تعزيز الروابط الإجتماعية بعيداً عن التفرقة وله دور في وحدة وقوة

أبناء الشعب العراقي ، مبيناً أن لدى الجهاز مجموعة من المعايير

الستراتيجية التي يمكن أعتمادها في الخطط المقبلة ، لافتاً إلى أن

التعداد يعني إجراء تعداد شامل وصولاً إلى أبعد منطقة إما الإحصاء

فيشمل مناطق معينة عبر المسح كاشفاً عن إجراء مشاورات وإجتماعات عدة

بشأن بقاء سؤال القومية في التعداد أم إلغائه .من جانبه بينَّ عضو مجلس محافظة بغداد نزار السلطان أن هناك توزيع

عادل لجميع الفعاليات الإقتصادية في بغداد كما أن البناء السكني من

دون رؤية إقتصادية لا يمكن أن ينجح ، وأعرب السلطان لدى إستضافته في

البرنامج نفسه عن أمله القيام بإجراءات واقعية للعمل الإداري في

العاصمة بغداد وبالمجالات كافة ، مبيناً أن تأريخ التعدادات السابقة

توجد فيها الفئة والطائفة ولكن إعتماد الطائفة والقومية بالتعداد في

هذه المرحلة سيكون له أثر سلبي وتداعيات مختلفة ، وأضاف أن الوضع

الثقافي والمجتمعي ورسم السياسة الإقتصادية عوامل تؤثر في التعداد

السكاني ويأمل من السياسيين تجاوز جميع الأبعاد والإثارة فيما يتعلق

بإجراء التعداد على الرغم من أن مساحات الطوائف في العراق محسوبة

سياسياً وتوافقياً ، وأوضح أن التعداد السكاني يجب أن يسهم في تعزيز

الوحدة الوطنية إما قضية المشكلات في الوحدات الإدارية فيمكن أن تحل

وفق الدستور كما أن الإختلاط بين المكونات موروث عراقي قديم منذ تأسيس

الدولة العراقية مشيراً إلى السعي لترسيخ الهوية الوطنية عبر التعاطي

مع التعداد بعيداً عن هوية الطائفة مع الحاجة إلى دعم إعلامي مكثف

لمنهجية عمل الجهاز المركزي للإحصاء ، ورأى أن المجتمع العراقي توجد

فيها مقومات نجاح وقوة كبيرة ينبغي إستثمارها بالشكل الأمثل في ظل

رغبة الجميع بنجاح إجراء التعداد السكاني المقبل وتقوية عمل الدولة

بجميع مفاصلها.

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