شرطة ديالى تعلن حسم نزاع عشائري مسلح استمر ثلاثة أيام

2019/07/31 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاربعاء، عن حسم نزاع عشائري استمر ثلاثة أيام واستخدمت به الاسلحة وتسبب بمقتل مدني،

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