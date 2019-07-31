بعد قرار المحكمة.. ما مصير نهائي أبطال أفريقيا؟

2019/07/31 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ألغت محكمة التحكيم الرياضية (كأس)، اليوم الأربعاء، قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحالة القضية إلى اللجنة

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