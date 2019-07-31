مجلس الديوانية: سددنا 10 مليارات دينار لشركات الأدوية والتنظيف

2019/07/31 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، عن تشخيص ملفات فساد عديدة تنخر بصحة الديوانية في ضل صرف مبالغ كبيرة من دون خدمة صحية، مبينا ان المجلس سدد مبلغ 10 مليارات بذمة صحة الديوانية لشركات تعاقد معها لشراء ادوية وشركات تنظيف.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/المعلومة/ ان “واقع الصحة لمحافظة الديوانية وصل الى مراحل […]

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