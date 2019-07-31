قيادي يعترف: الحشد الشعبي يضم في صفوفه «فاسدين وتجار».. والأمر الديواني صُدِر لأجل ذلك

2019/07/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق اعترف القيادي السابق في #هيئة #الحشد_الشعبي #كريم_النوري، اليوم الأربعاء، بوجود #فاسدين وتجار في الحشد، استغلوا الحشد لأغراض الابتزاز وكسب الأموال بطرق غير مشروعة.وقال النوري، وهو […]

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