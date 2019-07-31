بالفيديو: الكشف عن “تزوير خطير” بالموازنة .. ورقة “كارثية” أضيفت دون علم البرلمان!

2019/07/31 | 22:34

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف، عن وجود "تزوير خطير" بالموازنة العا...





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