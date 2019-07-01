2019/07/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ewyG11KTxm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة خدمية من النجف الاشرف - 2019/7/29) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة خدمية من النجف الاشرف - 2019/7/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).