2019/07/31 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يجازف بتطبيق المادة 140 لحل المشاكل بين بغداد واربيل .واكد الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “القوى الكردية والتركماني والعربية في محافظة كركوك ستعقد اجتماعا لحل مشكلة المحافظة وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها”، لافتاً إلى إن “الحكومة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يستبعد “مجازفت” عبد المهدي بتطبيق “المادة 140” المركز الخبري الوطني.

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