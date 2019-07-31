نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية الخانقة.. إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

2019/07/31 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق صادقت #الحكومة_الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تغيير #العملة الإيرانية من #الريال إلى #التومان، وحذف 4 أصفار منها، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من #مشاكل_اقتصادية كبيرة في […]

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