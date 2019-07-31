أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

2019/07/31 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أفاد

تقرير نشرته شبكة ”أن بي سي نيوز“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات

المتحدة لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم

القاعدة السابق، وخليفته المحتمل.

وبحسب المصدر ”لم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان

ووقت موت حمزة بن لادن، أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته“.

وكانت

الولايات المتحدة قد تعهدت في أول آذار/ مارس 2019، بدفع مكافأة مالية قدرها مليون

دولار لمن يدلي بمعلومات عن حمزة بن لادن.

وعرضت

واشنطن المكافأة بعد أن هدد نجل بن لادن باستهداف الولايات المتحدة انتقامًا من

قتل القوات الخاصة الأميركية والده في عام 2011، حيث كان مختبئًا في باكستان.

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