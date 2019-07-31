الاعلام الحكومي:مؤشرات ايجابية بشأن مباحثات العراق وتركيا حول ادارة ملف المياه

2019/07/31 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

خلية الاعلام الحكومي، الاربعاء، عن مؤشرات ايجابية توصلت اليها مباحثات العراق

وتركيا بشأن ادارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات.

واشارت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى ان “المباحثات التي جرت اليوم في العاصمة بغداد بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية في العراق، شهدت نقاشات مستفيضة من الممكن ان تصار الى اتفاقية مشتركة تخدم مصلحة البلدين، وتمنح العراق حصة منصفة وعادلة لاستثمار مياه النهرين”.

واضافت،

ان “الجانب التركي قدم ممثلا بالوفد الذي ترأسه مستشار رئاسة الجمهورية فيصل

اوغلو وعدد من اعضاء مجلس النواب التركي مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع

لاستصلاح الاراضي و اخرى لتنمية قطاع مياه

الشرب والصرف الصحي، فضلا عن زيادة اطر التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالاضافة لانشاء مركز

ابحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد متخصص بادارة المياه، علاوة الى التعاون في

مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لاشجار الغابات الملائمة لظروف العراق”.

وتبادل

الطرفان المعلومات الفنية والبيانات الهيدرولوجية و الميترو لوجية، لمسار النهرين

ومناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما

اثناء الازمات في مواسم ( الشحة والفيضان).

كما

تطرقت المباحثات الى ضرورة تعزيز مساهمة الشركات التركية في تننفيذ مشاريع القطاع

المائي في العراق بحسب التصنيفات التي وضعها العراق لتطوير قطاعات الموارد المائية

والزراعة والصرف الصحي، وفقا للبيان.

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