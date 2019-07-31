2019/07/31 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، عن انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم مع الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فيما أكد عدم وجود تذويب للحشد الشعبي.وقال الفياض في حوار مع قناة “العراقية” وتابعته وكالة صدى، إنه “تم انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض:أنجزنا هيكلية جديدة تنسجم مع الأمر الديواني ولا يوجد تذويب للحشد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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