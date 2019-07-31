مسؤول إيراني: مصرفان إماراتيان مستعدان للتعامل المالي مع طهران

2019/07/31 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرفان إماراتيان، الأربعاء، استعدادهما للتعامل المالي مع إيران، وسط زيارة وفد إماراتي لطهران، رغم التوتر الخليجي الإيراني في المنطقة.

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