English | كوردى

#امين يونس - علاج المَلَلْ


#امين يونس - علاج المَلَلْ
2019/07/31 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس " ..

إتصَلَتْ بزَوجها في مكان عملهِ ، قائلةً : مرحباً حبيبي ..

أشعرُ بالملل ، والضجرُ يكاد يخنقني ، فماذا أفعَل ؟ رّدَ الزوج الفَطِن ، على الفَور : بسيطة ..

خابري اُمّكِ ودردشي معها على راحتكِ ، وإنتقدوا عائلتي بالتفصيل المُمِل ..

وسوف تشعرين بتحَسُن بالتأكيد ! " ...................

* مسؤولٌ رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، سأمَ من الروتين اليومي ، وتعبَ من تقليب القنوات التلفزيونية......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - علاج المَلَلْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امين يونس - علاج المَلَلْ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا