2019/07/31 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس " ..إتصَلَتْ بزَوجها في مكان عملهِ ، قائلةً : مرحباً حبيبي ..أشعرُ بالملل ، والضجرُ يكاد يخنقني ، فماذا أفعَل ؟ رّدَ الزوج الفَطِن ، على الفَور : بسيطة ..خابري اُمّكِ ودردشي معها على راحتكِ ، وإنتقدوا عائلتي بالتفصيل المُمِل ..وسوف تشعرين بتحَسُن بالتأكيد ! " ...................* مسؤولٌ رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، سأمَ من الروتين اليومي ، وتعبَ من تقليب القنوات التلفزيونية......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - علاج المَلَلْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#امين يونس - علاج المَلَلْ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).