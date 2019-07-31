2019/07/31 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس " ..
إتصَلَتْ بزَوجها في مكان عملهِ ، قائلةً : مرحباً حبيبي ..
أشعرُ بالملل ، والضجرُ يكاد يخنقني ، فماذا أفعَل ؟ رّدَ الزوج الفَطِن ، على الفَور : بسيطة ..
خابري اُمّكِ ودردشي معها على راحتكِ ، وإنتقدوا عائلتي بالتفصيل المُمِل ..
وسوف تشعرين بتحَسُن بالتأكيد ! " ...................
* مسؤولٌ رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، سأمَ من الروتين اليومي ، وتعبَ من تقليب القنوات التلفزيونية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - علاج المَلَلْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إتصَلَتْ بزَوجها في مكان عملهِ ، قائلةً : مرحباً حبيبي ..
أشعرُ بالملل ، والضجرُ يكاد يخنقني ، فماذا أفعَل ؟ رّدَ الزوج الفَطِن ، على الفَور : بسيطة ..
خابري اُمّكِ ودردشي معها على راحتكِ ، وإنتقدوا عائلتي بالتفصيل المُمِل ..
وسوف تشعرين بتحَسُن بالتأكيد ! " ...................
* مسؤولٌ رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، سأمَ من الروتين اليومي ، وتعبَ من تقليب القنوات التلفزيونية......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - علاج المَلَلْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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