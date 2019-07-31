ليندا كبرييل - قِفْ! حجاب .. منطقة حريم عسكرية! 4

2019/07/31 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل أرجو من القارئ الكريم التفضّل بالاطلاع على المقالات الأربعة السابقة لربْط الأحداث .في ملحق هذا المقال تجدون الروابط، وشكراً.الموضوع يتناول جدالاً حاداً بين مجموعة من الأجانب، حول عقبات الاندماج الثقافي التي تُواجِه الإنسان في بلاد الغربة، وما تشهده أوروبا من رياح التغيير الشديدة مع تدفُّق الهجرة.كادت السيدة الصومالية تتراجع عن دفاعها الحماسي عن عقيدتها الدينية في مواجهة زملائه......

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