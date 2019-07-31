رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع ثلاثة لاعبين

2019/07/31 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الاربعاء، تعاقده مع ثلاثة لاعبين من ناديي القوة الجوية والديوانية.

وقال النادي في بيان ورد لشفق نيوز انه تعاقد مع عماد محسن، قادما من القوة الجوية، لتمثيل النوارس في الموسم المقبل.

واضاف ان النادي تعاقد ايضا مع حارس نادي القوة الجوية فهد طالب، وكذلك مع اللاعب عبد الله عبد الامير قادماً من نادي الديوانية.

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