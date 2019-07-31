2019/07/31 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن مسؤول عسكري أمريكي عن تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة “رويترز”، أن طائرة من نوع “F/A-18E” تحطمت بالقرب من منطقة “ديث فالي” (وادي الموت) شرق الولاية.ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.كما لم تتمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم مقاتلة أمريكية بولاية كاليفورنيا وكالة خطوة برس.

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