2019/07/31 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، انه مازل يلمس فكر مرتكبي الأنفال في تصرفات الحكومات المتعاقبة في بغداد.

وقال بارزاني في بيان بمنسابة مرور الذكرى الـ36 لأنفلة البارزانيين انه "من المؤسف، وبينما تمر 36 سنة على تلك الجريمة الكبرى، مازلنا نلمس بين الحين والحين آثار فكر الشوفينيين ومرتكبي الأنفال في تصرفات بعض الأشخاص والأطراف، وهذه كانت مشكلة شعبنا الرئيسة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد".واضاف" كانت تلك الجريمة حلقة في سلسلة مآسي وتضحيات أبناء شعب كردستان، من تغييب 12000 شاب فيلي وأنفال كرميان والقصف الكيمياوي لحلبجة وصولاً إلى التعريب والترحيل وهجمات الإرهابيين والجرائم التي ارتكبت ضد أخواتنا وإخواننا الإزيديين".واشار بارزاني" رغم أن كل شعبنا واجه مآسي وكوارث على مدى تاريخ نضاله التحرري، لكن العدو كان يكن حقداً كبيراً على بارزان بصورة خاصة، وكانوا يخشونها لكونها مركزاً للثورة والتصدي للاحتلال ومنبع النهج الداعي للاستقلال".وبين" حيث قام العدو بأنفلة 8000 بارزاني، لكنه لم يستطع هزيمة هذا النهج، بل مازال هذا النهج هو الذي يمثل الكوردايَتي"، مشيرا الى انه" من المؤسف، وبينما تمر 36 سنة على تلك الجريمة الكبرى، مازلنا نلمس بين الحين والحين آثار فكر الشوفينيين ومرتكبي الأنفال في تصرفات بعض الأشخاص والأطراف، وهذه كانت مشكلة شعبنا الرئيسة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد".ونوه بارزاني الى" انني أريد في ذكرى أنفلة البارزانيين أن أؤكد أن إحياء هذه الذكرى ليس فقط من أجل استذكار الآلام.



بل هو لتكريس كل الطاقات في سبيل اجتثاث الفكر الذي قام بأنفلتنا، ولكي يتنبه ضمير المجتمع الدولي بينما يتم العثور مؤخراً على قبور جماعية لأحبتنا في صحارى العراق، ويخجلوا من شعبنا ويعرفوا الظلم الذي لحق بنا وسكتوا عنه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني : مازلنا نلمس فكر مرتكبي الأنفال في تصرفات الحكومات المتعاقبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني : مازلنا نلمس فكر مرتكبي الأنفال في تصرفات الحكومات المتعاقبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).