أنباء عن وفاة نجل بن لادن وخليفته

2019/07/31 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]دت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية بأن واشنطن لديها معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن، أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.ويُعتقد أن حمزة بن لادن قد ولد في عام 1989، وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996.وفي أول اذار/ مارس 2019، صرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها تتعهد بدفع مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن حمزة بن لادن، أحد أبناء أسامة بن لادن.



وعرضت واشنطن المكافأة بعد أن هدد حمزة عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد الولايات المتحدة للانتقام من قتل القوات الخاصة الأميركية والده في عام 2011، والذي كان مختبئاً في بلدة أبوت أباد الباكستانية.موضوع يهمك ? بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد لصفقة قضائية مع الولايات...من هو الوزير القطري المتورط بإيواء مدبر هجمات 11 ايلول/ سبتمبر؟ الخليج العربيوشكل مكان تواجد حمزة بن لادن محط تخمينات لسنوات، مع معلومات مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان وأفغانستان وسوريا، أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن حمزة بن لادن نشر عبر الإنترنت منذ آب/أغسطس 2015 على الأقل رسائل صوتية دعا فيها المتطرفين في سوريا إلى التوحد.

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