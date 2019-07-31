وزير الإتصالات: انشاء مركز عمليات مشترك داخل الوزارة لمراقبة انسيابية واستقرار خدمة الانترنت

2019/07/31 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم الأربعاء، انشاء مركز عمليات مشترك داخل الوزارة يعمل بنظام أربع وعشرين ساعة لمراقبة انسيابية واستقرار خدمة الانترنت

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