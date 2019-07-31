هذه هي نسب الرسوب لطلبة السادس الإعدادي ؟

2019/07/31 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد النتائج المخيبة للآمال لمرحلة الثالث المتوسط، زفت وزارة

التربية بشرى رسوب 75% من طلبة السادس الاعدادي ، حيث لم تتعدى نسب

النجاح 25% فقط ، وهي نسب غير مسبوقة في تاريخ التعليم بالعراق.

وحذر مختصونَ من استمرارِ تدهورِ واقعِ التعليم في البلد، واصفين

نسب النجاح الأخيرة بالصادمةِ والمرعبة ، وإعتبروها فضيحةً كبيرة

لوزارة التربية .

وشهدت الامتحانات الوزارية لطلبةِ السادس الاعدادي أخطاء في أسئلة

بعض المواد منها مادة الفيزياء ، كما اشتكى الطلبة من صعوبة اسئلة

بعض المواد، واكدو انها لا تتناسب مع الوقت المخصص للإمتحان.

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