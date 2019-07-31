قيادي في الحكمة: خلل كبير في عمل اللجان البرلمانية

2019/07/31 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، علي الرفيعي، ان خللاً كبيراً يشوب عمل اللجان النيابية".

وقال الرفيعي في تصريح صحفي ان هذا الخلل "سينعكس سلباً على قطاعات عديدة مهمة كالصحة والتعليم".انتهى

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