التربية تعلن عن اسماء الطلبة الاوئل

2019/07/31 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم الاربعاء، عن اسماء الطلبة الاوائل على العراق مع معدلاتهم مهنئً جميع الطلبة المجتازين الامتحان وتمنى التوفيق للطلبة المكملين فيما اعلن عن حصول 29 طالب على معدل 99٫86 في الفرع الاحيائي .

وقال السهيل في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "نينوى حصلت على المركز الاول في الفرع الاحيائي من خلال الطالبة زهراء احمد ابراهيم في اعدادية قرطبة فيما حصلت الطالبة مريم اياد طاهر ومريم حيدر حمزة من ثانوية القديس توما في بغداد على المركز الاول ايضا ، فيما يتعلق بالمرتبة الثانية فكان 34 طالب حصلُ على 99٫71 والمرتبة الثالثة 64 طالب حصلُ على معدل 99٫57".واوضح ان "الفرع التطبيقي حصلت على المركز الاول الطالبة حوراء محمد احمد عبد رسول في بغداد الرصافة الثانية من مدرسة المتميزات على 99٫86 والمرتبة الثانية الطالب احسان عبد العباس من ثانوية شط العرب في البصرة على معدل 99٫14 والمرتبة الثالثة حصل عليها الطالب احمد عماد طارق من الطلبة الخارجيين من الموصل بمعدل 98٫86".واضاف ان "الفرع الادبي حصل علية بالمرتبة الاولى الطالبة اسماء نجم عبيد من بغداد الرصافة الثانية من الاعدادية المركزية بمعدل 97٫57 والمرتبة الثانية الطالبة اسماء عزيز محمد من بغداد الكرخ الاولى بثانوية ام سلمة بمعدل 96٫29 والمركز الثالث ريم زياد عارف من الكرخ الاولى ثانوية دجلة بمعدل 96٫00".



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