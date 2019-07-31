لأول مرة... هاتف محمول للسفن البحرية من

2019/07/31 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت شركة "روستيخ" الروسية للصناعات التقنية، أنها طورت منظومة اتصالات محمولة يمكن استخدامها على متن السفن والغواصات البحرية، وهو أمر غير مسبوق في

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