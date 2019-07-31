الصقور تضم لاعباً من الحدود

2019/07/31 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن نادي القوة الجوية، اليوم الاربعاء، تعاقده مع اللاعب شريف عبد الكاظم، للدفاع عن الوان الصقور في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقت"العهد

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