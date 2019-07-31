وزارة التخطيط توافق على تحويل ناحية الكفل في بابل الى قضاء

2019/07/31 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي حصول موافقة وزارة التخطيط تلى تحويل ناحية الكفل الى قضاء.وقال المسلماوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزير التخطيط نوري الدليمي وافق على رفع المستوى الاداري لناحية الكفل في بابل الى قضاء”.واضاف انه تم الاتفاق مع الوزارة لاستحداث عدة نواحي في القضاء ابرزها ناحية زيد […]

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